Yeni Grizzly Bear albümü “Painted Ruins”, 18 Ağustos’ta yayınlanıyor

Geçtiğimiz haftalarda yeni albümlerinden ilk single’ı yayınlayan Amerikalı topluluk Grizzly Bear, sonunda detaylarını merakla beklediğimiz albümlerinin ismini ve dahasını açıkladı.

Son olarak 2012 çıkışlı Shields albümüyle karşımızda olan Grizzly Bear, beş senenin ardından yeni albümü Painted Ruins‘i yayınlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladıkları “Three Rings”in ardından ikinci yeni kayıtları “Mourning Sound”u yayınlayan Grizzly Bear, 18 Ağustos’ta yayınlanacak yeni albümleri Painted Ruins‘in albüm kapağını da paylaştı.