Yeni Queens Of The Stone Age albümünün kayıtları tamamlandı

Son albümü …Like Clockwork‘ü dört yıl önce yayınlayan Queens Of The Stone Age, sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Let There Be Talk isimli podcast’i hazırlayan ve grubun yakın bir dostu olan Dean Delray, programın Mark Lanegan’ın konuk olduğu son bölümde yeni QOTSA albümünün kayıtlarının tamamlandığı müjdesini verdi.

Önümüzdeki ay yayınlanacak yeni Mark Lanegan Band albümü Gargoyle‘un masaya yatırıldığı programda ünlü müzisyene yeni Queens Of The Stone Age albümünde şarkı söyleyip söylemediğini soran Dean Delray, “Hayır” cevabının ardından grup üyelerinden kayıtların tamamlandığını duyduğunu ve dinlemek için sabırsızlandığını dile getirdi. Söz konusu yayını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.

Josh Homme, Iggy Pop’un son albümü Post Pop Depression‘ın prodüktörlüğünü üstlenip efsaneyle turne yaptıktan sonra 2016 yazında yeni albüme başlamak için hazır olduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda Mastodon basçısı Troy Sanders da bir röportajında QOTSA, At The Drive-In ve Mastodon’un stüdyoda olduğunu ve yeni albümlerin yolda olduğunu açıklamıştı. Henüz yeni Queens Of The Stone Age albümünün ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi yok ama ekibin bu yaz turne yapması olası gözüküyor.