Yeni Saint Etienne albümü “Home Counties”, 2 Haziran’da geliyor

Londra çıkışlı synth pop üçlüsü Saint Etienne, diskografisinin dokuzuncu albümünü 2 Haziran’da yayınlıyor. Home Counties ismini taşıyacak albümden bir şarkı dinlemeye açıldı.

Young Gun Silver Fox üyesi Shawn Lee’nin prodüktörlüğünü üstlendiği Home Counties, tam 19 şarkıdan oluşuyor. Heavenly Recordings ve PIAS ortaklığıyla yayınlanacak olan albüm, İngiliz grubun beş yıllık aranın ardından yayınladığı ilk kayıt olacak.

Home Counties‘ten yayınlanan ilk single “Heather” aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.