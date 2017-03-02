Yeni Trans Am albümü “California Hotel”, 22 Nisan’da Thrill Jockey etiketiyle yayınlanıyor

Son olarak 2014 yılında Volume X albümünü yayınlayan kült grup Trans Am, bu seneki Record Store Day’de sınırlı sayıda satışa sunulacak olan yeni bir albümle karşımıza çıkıyor. Thrill Jockey etiketiyle yalnızca 1000 adet basılacak yeni Trans Am albümü California Hotel‘den ilk single dinlemeye açıldı.

Yapılan açıklamalarda California Hotel isminin geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Eagles grubunun kurucusu Glenn Frey’e bir saygı duruşu olduğunun ve grubun bu albümü hazırlarken de Air, Led Zeppelin, John Carpenter ve Sade gibi isimlerden ilham aldığının altı çizildi. San Francisco’daki El Studio’da kaydedilen albümdeki parçaların büyük kısmı, grup üyelerinin bir arada canlı olarak çaldığı seanslarda ortaya çıkmış. Söz konusu stüdyodaki geniş vintage synthesizer koleksiyonundan da albümde faydalanan Trans Am, albümün hemen öncesinde bir Avrupa turnesine de çıkmaya hazırlanıyor.

22 Nisan’da yayınlanacak yeni Trans Am albümünün ilk single’ı “Alles Verboten” aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.