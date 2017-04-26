Yeni Wes Anderson filmi “Isle Of Dogs”tan ilk poster

Wes Anderson’ın merakla beklenen yeni animasyon filmi Isle Of Dogs‘tan ilk poster görücüye çıktı. Bill Murray, Bryan Cranston, Edward Norton, Harvey Keitel, Jeff Goldblum, Yoko Ono, Frances McDormand ve Courtney B. Vance gibi isimlerin seslendirme kadrosunda yer aldığı film, 20 Nisan 2018’de vizyona girecek.

Japonya’da geçecek olan filmde kaybettiği köpeğini bulmaya çalışan bir çocuğun macerasını izleyeceğiz. Anderson, geçtiğimiz aylarda filmiyle ilgili ilk ipuçlarının yer aldığı kısa bir video yayınlamıştı.