Yerli korku dizisi “Sahipli”, Blu TV’de başladı

Ortalığı kasıp kavuran Blu Tv imzalı ilk online internet dizisi Masum’un, hap gibi yuttuğumuz sekiz bölümünün üstüne belli bir çıtanın üstündeki yerli dizi boşluğunu doldurmak, Blu Tv’nin yeni orijinal yapımı Sahipli’ye kaldı.

Musallat, Siccin ya da Üç Harfliler gibi korku serileri ile yerli korku sinemasında kendine has bir üslup yaratıp, özgün bir görsellik arayışı içine girmiş ve seyirciden de hem korku dolu bir tecrübe yaşatma, hem de gişede ilgi görme anlamında karşılığını almış olan Alper Mestçi, şimdi de 10 bölümden oluşan korku dizisi Sahipli ile karşımızda.

Düğün gecesinde kendini öldüren kocasının yaşattığı travmayı atlatmak ve mecburi hizmetini de tamamlamak için doğduğu köye giden kahramanının, bu köyde yaşadığı gerçeküstü bir gerilim ve tedirgin edici olayları merkeze alan Sahipli, girift bir hikaye anlatıyor.

Gerilimin dozajı gittikçe artan ve gizem dolu olaylarla çözülmeye başladıkça, seyircisini kendine daha çok bağlayan Sahipli’nin oyuncu kadrosunda bir isim ise ayrıca parlıyor: Ferit Kaya. Canlandırdığı Aziz karakteri açıldıkça etkili bir performans sunan Kaya’nın dışında, özenli görüntü yönetimi ile de dikkat çeken dizi, her cuma günü yeni bölümleriyle Blu Tv’de online olacak. Bir şans vermekte yarar var.