2017 İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası desteklerinizi bekliyor

Her sene açık çağrılarla bir araya gelen gönüllü grubun katkıları ve nefis bir programla hazırlanan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, bu yıl 19-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Fon alınmadan, kolektif bir dayanışma ile hazırlanan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, desteklerinizi bekliyor!

LGBTİ+ hareketinin gündemini oluşturan görünürlük, anayasal haklar ve sağlık gibi konuların masaya yatırılacağı paneller, forumlar ve etkinliklerin gerçekleşeceği haftada, her gün artan baskılara karşı nasıl bir arada kalınabileceği de alternatif yollarıyla birlikte işlenecek. Onur Haftası’nın en merak edilen detaylarından biri olan Hormonlu Domates Ödülleri de bu sene 13. kez sahiplerini bulacak. Yılın nefret söylemleri, katılımcıların seçtiği adaylar arasından oylanarak “ödüllendirilecek”.

Kısıtlamalara ve sorunlara karşı daha yüksek sesli, daha yaratıcı ve daha farklı tepkiler koymak için birlik çağrısında bulunan Onur Haftası’nın mesajını buraya da yazalım: Hiçbir korkunun bizi hizaya sokmasına izin vermiyoruz. Buradayız, alışın, gitmiyoruz!

2017 İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nı desteklemek ve hafta boyunca neler olacağına dair detaylar için buraya tıklayarak Indiegogo sayfasına ulaşabilirsiniz.