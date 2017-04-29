21 Mayıs’ta yeni sezonuyla dönecek “Twin Peaks”ten bir teaser daha

21 Mayıs’ta Showtime ekranlarında geri dönecek olan David Lynch’in kült dizisi Twin Peaks‘ten yeni bir teaser yayınlandı.

İkinci sezonundaki olayların yirmi beş yıl sonrasında yaşananları konu edecek yeni Twin Peaks bölümleri, dizinin orijinal kadrosuyla birçok yeni ismi bir araya getiriyor. Garipliklerle dolu dizinin yeni sezonunda karşımıza çıkacak isimler arasında Eddie Vedder, Sky Ferreira, Michael Cera, Sharon Van Etten ve Amanda Seyfried bulunuyor.

Diziye ev sahipliği yapan kasabadan çeşitli mekan ve manzaraların yer aldığı teaser, The Town of Twin Peaks ismini taşıyor. Twin Peaks‘in ekranlara geri dönüşü, iki saatlik özel bölümle olacak.