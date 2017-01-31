70. Cannes Film Festivali’nin jüri başkanlığını Pedro Almodovar yapacak

Önümüzdeki mayıs ayının ortasında 70. kez gerçekleşecek olan Cannes Film Festivali’nin jüri başkanlığını Pedro Almodovar’ın yapacağı açıklandı.

Sinema dünyasının şahsına münhasır yönetmenleri arasında yer alan İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın başkanlığını yapacağı 70. Cannes Film Festivali, 17-29 Mayıs’ta gerçekleşecek. Daha önce Gerard Depardieu ile birlikte jüride yer alan Almodovar, bu kez jüri başkanı olarak karşımızda olacak. Merakla beklenen Cannes Film Festivali seçkisi ve jüride kimlerin yer alacağı ile ilgili açıklama, nisan ortasında yapılacak. Pedro Almodovar, son olarak geçtiğimiz yıl çok konuşulan yapımlardan olan Julieta‘nın yönetmenliğini yapmıştı.