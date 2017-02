A’dan Z’ye: George Michael

2016’nın son günlerinde aramızdan ayrılan “gerçek diva” için A’dan Z’ye sayıyor, George Michael’ın şarkıları, hayatı ve bıraktığı izlere dair bazı detayları hatırlıyoruz.

Yazı: Ekin Sanaç – İllüstrasyon: Irmak Hatipoğlu

Andrew John Ridgeley

George Michael, başta İngiltere ve ardından dünya çapında top single’larla efsaneleşen Wham! grubunu 1981’de Andrew Ridgeley’yle birlikte kurdu. Ridgeley’nin evinin salonunda tam on dakikada yaptıkları iddia edilen ilk kayıtlarıyla farklı plak şirketlerine yanaşan ikili, sonradan kontrattaki problemler nedeniyle açtıkları davayı kazanarak kurtulacakları Innervision Records’la anlaştı. “Bad Boys”, “Wake Me Up Before You Go-Go”, “Freedom”, “Everything She Wants” ve “Last Christmas” gibi single’larla ortalığı kasıp kavuran Wham! döneminin en önemli pop gruplarından biri olduğunu 1985 yılında yeni yeni dünyaya açılmaya başlayan Çin’de “konser veren ilk ‘batılı’ grup” olma unvanını alarak kanıtladı. Devlet yetkililerinin de ön sıralardan izlediği ve çoğu biletin izleyiciye yetkililerce dağıtıldığı bilinen Pekin Wham! konseri, ülke tarihinde çok önemli bir âna işaret ediyor.

Band Aid

Bob Geldof, Etiyopya’da 1983-1985 yılları arasında yaşanan kıtlığa dikkat çekmek için Ultravox ve Visage gruplarından tanıdığımız James Ure’la birlikte dönemin en önemli sanatçılarının bir araya geldiği, Band Aid isimli bir süpergrup kurmaya karar verdi. İkilinin yazdığı “Do They Know It’s Christmas” adlı şarkı, George Michael, Phil Collins, Boy George, Paul Young, Sara Dallin, Sting, Paul Weller ve daha nice sanatçıyı mikrofon etrafında toplayarak 1984 yılı Noel listelerinde bir numaraya yerleşti ve Etiyopya’yla dayanışmak için 24 bin doların üzerinde para topladı. Band Aid’i iki numarada takip eden parçanın Wham!’in “Last Christmas” single’ı olması yalnızca hoş bir tesadüf değildi. Michael ve Ridgeley, bu single’dan da elde ettikleri tüm geliri de Etiyopya’daki ailelere bağışlamaya karar vermişti.

Careless Whisper

Yürek titreten saksafon solosuyla müzik tarihine damgasını vurmuş “Careless Whisper”, aynı zamanda George Michael’ın solo olarak yayınladığı ilk single olma özelliği taşıyor. 1984 tarihinde yayınlanan parça bir Michael-Ridgeley ortak ürünü olarak aslında Wham!’in ikinci stüdyo albümü Make It Big’de de yer almıştı. George Michael’ın “Careless Whisper”ın sözlerini 17 yaşındayken bir otobüste yazdığı biliniyor ve şarkı aldatma sonrası suçluluk, pişmanlık ve mutlak yalnızlık duygularını irdeliyor. George Michael’ın yaşadığı süre boyunca neden bu kadar popüler olduğunu asla anlamadığını defalarca dile getirdiği parça için sanatçının ölümünün ardından zamanında Michael’ı gey olduğu için “sapık” olarak yaftalayan The Sun gazetesi tarafından yürütülen yeniden basım kampanyasına Ridgeley şiddetle karşı çıkmakta gecikmedi ve bunun kesinlikle uygun bir anma olmayacağını belirtti.

David Fincher

Faith albümüyle birlikte karşılaştığı medya ilgisini son derece yıpratıcı bulan George Michael kendi imajına yer veren herhangi bir klip hazırlamak istemiyordu. Buradan hareketle yeni parçası “Freedom! ’90” (Aynı isimli Wham! parçasıyla karışmaması için bu şekilde adlandırılmıştı) için sıradışı bir fikir geliştirdi ve dönemin en ünlü beş top modeli olan Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford ve Tatjana Patitz’e parçanın klibinde kendisi yerine dudak oynatmalarına yönelik bir teklif götürdü. 1990’lar klip estetiği adına ders gibi bir iş ortaya koyan, olağanüstü kadrosu ve mükemmel ışık kullanımıyla bugün bile izleyeni kendine hayran bırakan klibin yönetmeni, aynı dönem Madonna’nın “Express Yourself” ve “Vogue” kliplerinin de sorumlusu olarak tanınan David Fincher’dan başkası değildi. Bu kliple MTV’nin “Müziğini satmak istiyorsan güzel görünmelisin” iddiasına da zekice bir ayar verilmişti. David Fincher her modelle farklı günlerde çekim yapmış ve bolca kırmızı şarap tüketildiği anlaşılan sete George Michael da baştan sona eşlik etmişti. Çekimler tamamlandıktan sonra makyaj sorumlusu Carol Brown prodüksiyon kitapçığının ilk sayfasını George Michael’a imzalattı. Michael’ın notunda “Teşekkür ederim, daha önce hiç bu kadar iyi görünmemiştim” yazıyordu.

Elton John

Sonradan araları bozulsa da neredeyse 2000’lere kadar oldukça yakın birer dost olan Elton John ve George Michael ikilisi bu zaman zarfında birçok ortak çalışmaya da imza attı. George Michael, Elton John’un 1985 tarihli hitleri “Nikita” ve “Wrap Her Up”a vokaliyle eşlik etmişti. İkili aynı yıl gerçekleşen Live Aid konserinde Elton John’un 1974 tarihli single’ı “Don’t Let The Sun Go Down On Me”yi seslendirdikleri çok özel bir düetle seyirci karşısındaydı. Bu düet George Michael’ın 25 Mart 1991 tarihli Londra Wembley Arena konserinde kaydedilmesinin ardından yayınlandı ve İngiltere ve Amerika listelerinde bir numaraya yerleşti.

Faith

George Michael’ın 1987 tarihli ilk solo albümü Faith, albüme adını veren parçanın yanı sıra “Father Figure”, “One More Try”, (ismi ve içeriği nedeniyle zamanında radyolara kabul edilmeyen ve defalarca kez sansürlenen) “I Want Your Sex” ve “Monkey” single’larıyla dev bir başarıya imza atmıştı. 1989 yılında En İyi Albüm dalında Grammy’yi kucaklayan Faith ile Amerika R&B listelerinin zirvesi ilk kez siyah olmayan bir sanatçıyı ağırlamaktaydı. Adeta bir hit makinesi gibi çalışan George Michael’ın sesi inanılmaz etkileyici, performansı sıradışıydı. Üstelik henüz yirmilerinin başında olan sanatçı albümde yer alan tüm parçaları kendi yazmakla kalmamış, neredeyse tüm enstrümanları kendisi çalmış; prodüksiyon ve aranjman işlerini de tamamen kendisi üstlenmişti. Hatta “Faith”in klibinde karşılaştığımız yırtık kot, deri ceket ve güneş gözlüğü imajı da tamamen bir George Michael yaratımıydı. Kotundaki aşınmalar dahi gerçekti. Belki biraz da bu yüzden sonraki yıllarda verdiği röportajlarda sık sık Faith’in bir miktar abartıldığını düşündüğünü dile getirdi.

Geri Halliwell

1999 tarihli Geri belgeselinde köpek sahibi olmak için barınağa giden Geri Halliwell’a George Michael’ın eşlik edişini izliyoruz… “Ginger Spice” olarak tanıştığımız ve George Michael’ın oldukça yakın bir arkadaşı olan Geri Halliwell (Geri Horner) onu “olabilecek en iyi kalpli ve en cömert dost” olarak tanımlıyor. Halliwell’ın 21 Ocak’ta doğan yeni bebeğini sanatçıya ithafen “George” olarak adlandırdığına inanılıyor.

Hand to Mouth

“Faith” 45’liğinin B yüzünde yer alan “Hand To Mouth”, yoksulluğa daha fazla dayanamayıp kendini kaybederek insanlara silah çeken bir adam ve hayatını seks işçisi olarak kazanan bir kadının hikâyesini anlatarak Reagan Amerika’sına kendi eleştirisini getiriyor. Folk sanatçısı Joan Baez’in 1989 tarihli Speaking of Dreams albümünde bir yorumuna yer verdiği parçanın sözlerinden bir kupleyi de burada paylaşalım:

Amerika’nın tanrılarına inanıyorum. Özgürlükler ülkesine inanıyorum. Ama kimse bana tanrıların hiçbir şeye inanmadığını söylememişti. Bu yüzden boş ellerle dua ediyorum.

I Knew You Were Waiting

George Michael’ın solo kariyerinin üçüncü single’ı, Aretha Franklin ile yaptığı “I Knew You Were Waiting” düetiydi. Bu cin fikrin arkasında şu an Sony Music’in başında oturan yönetici, ünlü prodüktör Clive Davis olduğunu öğreniyoruz. 1987 yılında yayınlanan parça “Rhythm and Blues Dalında En İyi Vokal Performansı”na layık görülerek George Michael’a ilk Grammy’sini kazandırmıştı. Michael, 1991 yılında yayımlanan Bare adlı otobiyografisinde Franklin ile bu düeti hazırlama sürecinde bir miktar heyecan ve gerginlik yaşadığını itiraf etmiş. The Shadows aynı yıl yayınladığı Simply Shadows albümünde “I Knew You Were Waiting”in enstrümantal bir versiyonuna yer verdi. Parça sonraki yıllarda da farklı isimler tarafından birçok kez yorumlandı.

