Ah! Kosmos, yoldaki EP’si “Together We Collide”dan bir şarkı paylaştı

Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni Ah! Kosmos EP’si Together We Collide için geri sayımı başlatan Başak Günak, “From The Land Below” parçasının prömiyerini XLR8R üzerinden yaptı.

Bir süredir Berlin’de yaşayan ve yeni EP’si için çalışmalar yapan Başak Günak, iki şarkılık Together We Collide EP’sini 3 Mart’ya yayınlayacak. Warp Records’dan LAFAWNDAH ile bir araya geldiği parçası “From The Land Below”da kareograf ve dansçı Aslı Bostancı’nın vokallerini de duyduğumuz parça, XLR8R üzerinden dinlemeye açıldı. Aslı Bostancı ayrıca, EP’de yer alacak diğer şarkı olan “Silent Safe” için de vokal yapmıştı.