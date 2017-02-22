Alman plak şirketi Raster-Noton, 20 yıllık serüvenini kitaplaştırıyor

Deneysel ve minimal elektronik müziğin en önemli plak şirketlerinden biri olan Raster-Noton, 20 yıllık serüveninin ilk yarısını konu edecek Source Book 1 isimli bir kitap yayınlıyor. Sınırlı sayıda basılacak olan kitap, Archive 4 adını taşıyan ve Kangding Ray, Alva Noto, Kyoka ve Emptyset gibi isimlerin yer alacağı bir derleme albümle birlikte satılacak.

Etiketin kurucularından Olaf Bender’in önsözüyle açılacak olan kitapta Berlinli müzik yazarı ve yayıncı Max Dax’in ekiple yaptığı röportajlarla, Raster-Noton’un 1996-2006 yılları arasında yayınladığı albümler masaya yatırılacak. Ayrıca Raster-Noton’un temsil ettiği değerler ve kurucularının perspektiflerine dair de detaylı bilgilerin yer alacağı Source Book 1, 17 Mart’ta raflarda yerini alacak.

Almanya merkezli plak şirketinin retrospektif kitap serisinin ilki, tasarımıyla da merak uyandırıyor. Yapılan açıklamada, okuyucuların istedikleri gibi sayfaları dizebilecekleri ve kendilerine özgü bir akış yaratabilecekleri Source Book 1 için hazırlanan kısa bir tanıtım klibi de görücüye çıktı. Source Book serisinin ikinci kitabının da yakında Raster-Noton kataloğundaki yerini alması planlanıyor.

Kitapla birlikte yayınlanacak Archiv 4 derlemesinin şarkı listesi de şöyle:

01. Kangding Ray – ‘Silver’ (Pruitt Igoe Prototype)

02. Emptyset – ‘Augur’

03. Grischa Lichtenberger – ‘0514_01 Re 0809_20 1 Barrg B’

04. Alva Noto – ‘Milan (For Kostas Murkudis)’

05. Anne-James Chaton – ‘Nisansala’

06. Frank Bretschneider – ‘Thermik’

07. Senking – ‘Lug’

08. Byetone – ‘Postpostrefabricated’

09. AtomTM – ‘Flimmern’

10. Robert Lippok – ‘Textured’

11. Kyoka – ‘Side To Side’ (Live Rec Version)

12. Ueno Masaaki – ‘Building Rain’ (Prototype)