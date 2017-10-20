BADBADNOTGOOD’dan bir Sam Herring iş birliği daha: “I Don’t Know”

Son BADBADNOTGOOD albümü IV‘da yer alan “Time Moves Slow” ile nefis bir düete imza atan Future Island üyesi Sam Herring, Kanadalı toplulukla kaydettikleri yeni şarkılarını paylaştı.

Geçtiğimiz yaz yayınlanan ve müzik dünyasının en çok konuşulan albümlerinden biri olan son BADBADNOTGOOD albümü IV, Bant Mag. yılın en iyi 100 albümü listesinde de üst sıralarda yer almıştı. Albümde birçok müzisyenin yanı sıra Future Islands üyesi Sam Herring’le birlikte kaydettikleri “Time Moves Slow” ile övgüler alan Kanadalı topluluk, bu iş birliğine yenisini ekledi. “I Don’t Know” isimli parçayı Apple Music üzerinden paylaşan grubun yeni kaydının bir kısmını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.