Başrolünde Rami Malek’i izleyeceğimiz “Buster’s Mal Heart”tan fragman

Sarah Adina Smith imzalı psikolojik gerilim Buster’s Mal Heart, geçtiğimiz aylarda İstanbul Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşmuştu. Başrolünde Mr. Robot dizisiyle tanınan Rami Malek’in yer aldığı filmden merak uyandıran bir fragman yayınlandı.

Y2K problemi sebebiyle zihninde üç ayrı kişilikle yaşayan bir ana karaktere odaklanan film, 28 Nisan’da çeşitli ülkelerde sınırlı sayıda sinema salonunda gösterime girecek ve ardından dijital platformlardaki yerini alacak. Emmy Ödüllü Rami Malek’in performansıyla merak uyandıran filmin yeni fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.