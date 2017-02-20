Bekleyiş bitiyor: “Rick and Morty”nin yeni sezonundan gizemli bir klip

İkinci sezonu 2015’in ekim ayında sona eren Rick and Morty‘nin merakla beklediğimiz üçüncü sezonundan haberler gelmeye başladı. Serinin yazarı Mike McMahan’ın ekibin ses kayıtları için stüdyoda olduğunu duyurmasından kısa bir süre sonra Adult Swim Australia, Rick and Morty‘nin üçüncü sezonunun açılış sahnesi olduğu iddia edilen 45 saniyelik bir kilp yayınladı.

Dizinin önceki sezonlarından çeşitli sahnelerin bir araya getirilmiş olduğu bir klip olan söz konusu videoyu paylaştıktan bir süre sonra video kurgu programlarında bir hata olduğunu ve en kısa sürede bununla ilgileneceklerini duyuran Adult Swim Australia, Rick and Morty hayranlarının kafasını epey karıştırsa da, yeni sezonun çok da uzakta olmadığı sonucuna varabiliriz. Söz konusu video aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.