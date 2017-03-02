British Council’in düzenlediği Selector Pro müzik konferansı 3-4 Mart’ta Bomontiada’da

Türkiye’de ve İngiltere’de müzik alanında çalışan profesyonelleri ve müzisyenleri bir araya getirecek olan Selector Pro müzik konferansı, 3 Mart Cuma günü Babylon’da gerçekleşecek. 4 Mart’ta ise yine Bomontiada’da yer alan ATÖLYE’de iki workshop düzenlenecek.

British Council tarafından düzenlenen ve müzik alanında deneyimli birçok ismi 3 Mart Cuma günü gerçekleşecek müzik konferansında buluşturacak olan Selector Pro etkinliği Pozitif kurucusu Ahmet Uluğ ve Mixcloud ekibinden Nikhil Shah’ın sohbeti ile başlayacak. Hakan Kurşun’un moderasyonunu yapacağı; Pozitif Müzik booking sorumlusu Elif Cemal, İngiliz DJ Goldierocks ve Believe Music Türkiye sorumlusu Necmettin Ovacık’ın katılacağı “Yeni Müzik Arayışı” paneli ile devam edecek. Haluk Damar’ın Bant Mag. adına moderasyonunu üstlendiği bir diğer panel “Bir Plak Şirketi Olarak Müzisyenler”de ise konuklar Gaye Su Akyol, İngiliz müzik adamı Angus Blair ve müzisyen, gazeteci Marcus O’dair olacak. Buraya tıklayarak detaylarına ulaşabileceğiniz Selector Pro etkinliğinin akşamında ise Radyo Eksen’in partisi Babylon’da gerçekleşiyor olacak.

4 Mart Cumartesi günü ise Bomontiada’da yer alan Atölye’de iki workshop gerçekleşecek. Konferanslarda tüm konuşmacılar için Türkçe – İngilizce ve İngilizce – Türkçe çeviri yapılacağını da hatırlatmakta fayda var. Konferans ve atölye çalışmalarına katılım ücretsiz olarak gerçekleşecek ancak katılım her panel için 150 kişi ile ve atölyeler için ise 25 kişi ile sınırlı olarak açıklandı.