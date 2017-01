Broadcast üyesi James Cargill, Children of Alice projesinin ilk albümünü Warp’tan yayınlıyor

2011 yılında hayatını kaybeden Broadcast solisti Trish Keenan’ın Alice In Wonderland‘e olan hayranlığından ismini alan Children of Alice, Broadcast üyesi James Cargill’in yeni bir projesi. Children of Alice’in kendi ismini taşıyan ilk albümü de 24 Şubat’ta Warp Records etiketiyle yayınlanacak.

Grupta yine Broadcast’ten tanıdığımız Roj Stevens ve Ghost Box kurucularından Julian House da yer alıyor. 2013 yılından bu yana Folklore Tapes kolektifine dahil olarak kayıtlar yapan üçlü, bu süre zarfında kaydedilmiş dört parçayı ilk kez bir araya getiriyor. Warp Records, yoldaki albüm hakkında yaptığı açıklamalarda dört parçanın da üçlünün diğer projelerine bazı benzerlikler taşıdığını ve güçlü bir soundtrack hissiyatının kendini hissettirdiğini vurguladı.

Biri yirmi dakikayı aşan toplam dört parçadan oluşan albümün ön siparişi ve albümden kısa bölümler dinlemek için buraya tıklamanız yeterli.