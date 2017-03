Can Bonomo’nun yeni albüm lansman konseri yarın Zorlu PSM’de

Bu ay başında yayınlanan yeni Can Bonomo albümü Kainat Sustu‘da yer alan şarkıların ilk kez dinleyiciler ile buluşacağı konser, yarın Lokalize serisi kapsamında Zorlu PSM’de gerçekleşecek.

İki yıllık aranın ardından yayınladığı Kâinat Sustu albümünde Özge Fışkın’la özel olarak çalışan Can Bonomo, dördüncü albümünü 3 Mart itibariyle dijital platformlarda yayınlamış ve müzik marketlerde yerini almıştı. Can Saban’ın parçaların düzenlemelerini yaptığı albümün miks ve mastering’ini ise Ali Rıza Şahenk üstlendi. Kapak fotoğrafı Aylin Güngör imzası taşıyan Kâinat Sustu’nun lansman konseri de Lokalize serisi kapsamında Zorlu PSM Studio’da olacak. Konserle ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. On şarkıdan oluşan yeni Can Bonomo albümünü, aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.