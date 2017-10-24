Cava Grande, “Tövbeler Tövbesi” sergi açılışında sahnede

Ethem Onur Bilgiç’in Bant Mag. Havuz’daki sergisi Tövbeler Tövbesi’nin 28 Ekim’de gerçekleşecek açılış etkinliğinde, Portecho üyesi Tan Tunçağ’ın solo projesi Cava Grande sahne alacak.

Cava Grande’nin melankolik ambient elektronika şarkılarına Miray Kurtuluş da karanlık görselleriyle eşlik edecek. Katılımın ücretsiz olduğu konser, açılış kokteylinin ardından 21:00’de Bant Mag. Havuz’da olacak. Sonrasında da parti DJ kabinine geçecek Furkan ‘Nuka’ Birgün – Kamufle ve Sadi Güran – Deniz Bankal ikililerinin setleriyle devam edecek.

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