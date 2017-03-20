CBS, “The Big Bang Theory”nin iki sezon daha uzatıldığını duyurdu

2007 yılından bu yana devam eden bugüne dek tam dokuz Emmy ödülü kazanan The Big Bang Theory, iki sezon daha uzatıldı.

Geçtiğimiz günlerde ana karakteri Sheldon’ı konu eden bir spin-off dizisiyle gündeme gelen The Big Bang Theory, son beş sezonuyla ABD’nin en yüksek rating istatistiklerine ulaşan komedi dizisi olmayı başardı. Oyuncu kadrosunda Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg ve Mayim Bialik gibi isimleri bulunduran dizi, 2018-2019 sezonuna dek devam edecek.

CBS ve Warner Bros., The Big Bang Theory yapımcılarıyla toplam 48 bölümlük bir anlaşma imzaladı. Söz konusu iki sezonun, dizinin final sezonları olacağı da gelen haberler arasında. Uzun zamandır televizyon yapımlarından en yüksek gelir elde eden oyuncular arasında en üst sıralarda bulunan Johnny Galecki ve Jim Parsons, yapılan yeni anlaşmayla da önümüzdeki iki sezon boyunca bölüm başına tam 900.000 Dolar kazanacak.

Chuck Lorre ve Bill Prady’nin yaratıcısı olduğu dizinin 10. sezonunun geriye kalan dört bölümü, 30 Mart itibariyle yayınlanacak.