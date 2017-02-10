Ceylan Ertem’in yeni albümü “Yine De Amin”, dijital platformlarda yayınlandı

Bir süredir yeni albümü Yine De Amin için geri sayım yapan Ceylan Ertem, yeni şarkılarını iTunes ve Spotify üzerinden bugün itibariyle dinlemeye açtı.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Gaziantep’te kurulan bir stüdyoda kaydedilen son Ceylan Ertem albümü Yine De Amin‘in geçtiğimiz günlerde kısa bir teaser videosunu izlemiştik. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek lansman konserleri öncesinde, sonunda Yine De Amin, dijital platformlar üzerinden dinlemeye açıldı. Yıldız Tilbe’nin de bir şarkı verdiği ve çeşitli isimlerin konuk olduğu yeni Ceylan Ertem albümünü aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz. Ayrıca, 21-22 Şubat akşamları Babylon’da gerçekleşecek olan lansman konseriyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ceylan Ertem, 18 Şubat’ta İzmir Container Hall’da, 21-22 Şubat’ta Babylon’da, 3 Mart’ta Ankara Jolly Joker’de, 4 Mart’ta Antalya Jolly Joker’de, 15 Mart’ta Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi’nde, 17 Mart’ta Bandırma’daki Hayal Kahvesi’nde ve 23 Mart’ta Eskişehir’deki 222 Park’ta albümünü ilk kez çalacağı konserleri gerçekleştirecek.