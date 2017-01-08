Demonation’dan önce, yeni parçaları ve gelecek planları üzerine: Plaj

Bu akşam yeni kadrosuyla birlikte ilk kez yeni şarkılarını canlı olarak KargART sahnesinde çalacak olan Plaj, Demonation Festivali’nin son günkü konuklarından oluyor. Büşra Üzgün, Felat Delibalta ve Ahmetcan Gökçeer’den oluşan Plaj ile yeni kayıtları ve dahasını konuştuk.

Plaj tam olarak ne zaman ve nasıl kuruldu? İlk müzik yapmaya başladığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Kimleri dinliyordunuz?

17-18 yaşlarındayken Felat’ta ben de müzik grubu kurmak için epey hevesliydik. Blonde Redhead, Deerhoof, Sonic Youth, Radiohead, Portishead, Chemical Brothers gibi grupları dinliyorduk. Birçok arkadaşımızla provalar yaptık. Grup olmaya çalıştık. En son Hasan (İnceler)’la beraber denemeler yapmaya başlayınca yavaş yavaş grup ruhu oluşmaya başladı. Beraber ürettiklerimizi kaydetmeye başlayacağımız noktada isim düşünmeye başladık ve Plaj ortaya çıktı. İlk parçalarımızı beraber yaptıktan sonra Hasan, kendi projesine yoğunlaşmak için gruptan ayrıldı. Gruptan gitar+vokal çıkınca başladığımız noktaya dönmüş gibi olduk. Sonra, yeni şarkılar yaptık. Sanki yeni bir grup kuruyormuşuz da kimin ne çalacağı henüz belli değilmiş gibi, bu sefer ben bass+vokal oldum, Felat da gitarist. Ahmetcan Gökçeer de davul çalıyor.

Türkiye’de bağımsız müzik yapan isimlerden biri olarak, yerli sahnenin geleceğini, kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?

Baskı ve otokrasinin sanatçıyı beslediği tarih boyunca görülmüştür. Ülkenin karanlık atmosferine rağmen güzel işler çıkacağını düşünüyoruz.

Bir süredir yeni parçalarınız üzerine çalışıyorsunuz. Demonation Festivali katılımcılarını nasıl bir Plaj performans bekliyor?

Kayıtlarını henüz tamamlamadığımız için, büyük çoğunluğu daha önce duymadıkları yeni parçalar olacak.

Bu yıl için planlarınız neler?

Kayıtlarımızı tamamlamayı, daha çok konser vermeyi ve müziklerimizle uyumlu videolar hazırlamayı planlıyoruz.