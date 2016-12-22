Denis Villeneuve, yeni “Dune” filminin ilk yönetmen adayı

Prisoners, Sicario ve Arrival gibi etkileyici filmlerinin ardından önümüzdeki yıl Blade Runner 2049 filmiyle karşımıza çıkacak olan Denis Villeneuve, bir başka bilim kurgu efsanesinin yeni yapımı için gündemde. Geçtiğimiz haftalarda Frank Herbert’in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan Dune‘un haklarını satın alan Legendary Entertainment, yeni Dune filminin yönetmeni olarak Denis Villeneuve’ü düşünüyor.

David Lynch’in yönetmenliğini üstlendiği ve 1984 yılında çekilen Dune‘un yayın haklarını alan Legendary Entertainment’ın ilk önce bir uzun metraj film yayınlayıp ardından bir diziyle devam etmeyi planladığı gelen haberler arasında. Denis Villeneuve, geçtiğimiz eylül ayında Variety’ye bir röportaj vermiş ve Blade Runner‘ın yanı sıra Dune‘un da yeni filmini çekmek istediğini açıklamıştı. Filmin haklarını almanın zorlu bir süreç olacağını düşündüğü için bunun mümkün olmadığını dile getiren yönetmenin hayali gerçek olacakmış gibi duruyor.

Söz konusu filme dair önümüzdeki günlerde daha fazla haberin gelmesi olası. Aşağıda da 1984 yapımı David Lynch imzalı Dune filminin fragmanını görebilirsiniz.