Dinlediğini satın alabildiğin bir plak gecesi “Plak Havuzu”, bu cuma Bina’da

Bant Mag. ekibi olarak dört plak koleksiyoneri ve dükkanı, 26 Mayıs Cuma akşamı Bina’da konuk ettiğimiz Plak Havuzu gecesinde çalınan her plak satılık. Plaklardan gözünüzü alamayacağınız ve dans edeceğiniz bir geceye hazır olun.

Bu cuma ikincisini gerçekleştireceğimiz Plak Havuzu etkinliğinde, yine dört plak koleksiyoneri pikapın başında olacak. Plakçılar kabinde DJ’lik yaparken, gözünüz şarkıdan şarkıya değişen fiyat tabelasında olsun, parçayı sevdiyseniz plağına anında sahip olabilirsiniz. Gece boyunca plaklarını dinleyeceğiniz isimler ise şu şekilde: Yeşim Unan, Grup Ses, Okan Aydın ve Emekcan Tülüş. Ücretsiz olarak katılabileceğiniz gece 22:00 – 02:00 saatleri arasında sürecek. Etkinlikle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.