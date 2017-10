Efsanevi gitarist Marc Ribot’nun ağzından The Young Philadelphians projesi

Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında 19 Ekim Perşembe akşamı Babylon sahnesinde izleyeceğimiz Marc Ribot & The Young Philadelphians projesiyle ilgili efsanevi gitaristin ağzından çeşitli alıntılar derledik.

Tom Waits, Marianne Faithful ve The Lounge Lizards’ın efsanevi gitaristi, Elvis Costello, Diana Krall, T. Bone Burnett ve John Zorn gibi devlerin eşlikçisi Marc Ribot’yu bugüne kadar Rootless Cosmopolitans, Ceramic Dog, Spiritual Unity, Los Cubanos Postizos gibi pek çok farklı türe yayılan projeleriyle de takip ettik. Kelimenin tam anlamıyla çok yönlü olan bu müzik insanı son olarak davulda Calvin Weston, basta Jamaaladeen Tacuma ve ikinci gitarda Mary Halvorson’dan oluşan The Young Philadelphians projesiyle alkış topluyor. Philadelphia’nın eski soul ve disco klasiklerini yeniden, punk-funk noise esintili aranjmanlarla yorumlayan The Young Philadelphians’ın hikayesini, Marc Ribot’nun ağzından derlediğimiz alıntılardan öğreniyoruz:

Grubun nasıl kurulduğu üzerine:

“Aslında fikir eskiden beri aklımdaydı, Jamaal ve Calvin’le beraber bir şeyler yapmak istiyordum. Beraber birkaç proje yaptık, ondan önce de Calvin’le People Who Only Need A Beat isimli bir projemiz vardı. Bir iki konser vermiştik. Yani aslında bu proje yıllar içinde birkaç değişim geçirdi. Esas problem insanları provalar için bir araya getirmenin zor olmasıydı. O yüzden yalnızca birkaç konser ve doğaçlama performansla sınırlı kaldı. […] Birkaç sene önce aklıma projeyi Philadelphia’nın klasik soul parçalarına odaklama ve bu parçalar üzerinde telli aranjmanlar yapma fikri geldi. Bu fikirle birlikte grup da kendi kimliğini bulmuş oldu. Yani aslında bu grubun uzun bir gebelik süreci olduğunu söyleyebiliriz. Grubun ismine gelince; ben Philadelphialı değilim, genç de değilim. O yüzden posterlerde gördüğünüz her şeye inanmayın.”

Grup elemanlarını nasıl seçtiği üzerine:

“Calvin Weston ve Jamaaladeen Tacuma’nın bu grupta yer alması bir tesadüf değil. Ornette Coleman Prime Time Band kadrosunda yer alan bu insanları tekrar bir araya getirmek ve aldıkları harmonik doğaçlama eğitimini hepimizin çocukluğumuzdan hatırladığı parçalarla birleştirmek istedim.”

The Young Philadelphians konserlerinde insanların dans etmesi üzerine:

“Hayatta en sevdiğim şeylerden biri insanların dans etmesi. Ben konservatuvardan gelmedim, o yüzden ilk performanslarımın çoğu bazı açılardan pişmanlık vericiydi. Yani işte düğün işleri vs. gibi… Ama pişmanlık duymadığım bir şey varsa o da bazı geceler dört saatimi insanları dans ettirmeye ayırmış olmam. Buna hâlâ bayılıyorum. İnsanları ayağa kaldırmak şimdi ve her zaman bu grubun amaçlarından biri olacak.”

Grupta yer alan, Ribot’nun kendi öğrencisi Mary Halvorson üzerine:

“[Mary] bu grupta harika bir iş çıkarıyor. Onunla başka projeler için de turneye çıktık. Mary korkusuz bir gitarist. Herhangi bir durumda işe dalmaktan çekinmiyor. Gitarda büyük bir vizyonu var.”

Neden klasik Philadelphia soul parçalarını yorumladıkları üzerine:

“Bu şarkıları yakından tanıyorum. Onları keyifli buluyorum ve seviyorum. Bununla beraber benim için aslında kariyerimin ilk yıllarında, düğün ve Top 40 orkestralarında çaldığım parçalara bir dönüşü de işaretliyor bu durum. O zamanlar hemen her gece “The Hustle” çalıyordum örneğin. Ben bu parçaların yapılarına ve bu yapıların oluşturulmasının arkasında yatan müzisyenliğe büyük hayranlık duyuyorum. R&B’den çıkan bir müzik ve bu anlamda çok saygı duyduğum parçalar. […] Sadece bu parçalarla uğraşmaktan öte hem dinleyicinin hem de müzisyenlerin aynı zamanda hafızayla da karşı karşıya gelmesini istedim. Bu işin oldukça önemli bir parçası. Benim için hafıza ve soyutlama arasında bir bağ var.”