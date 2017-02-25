Elektro saz, Almanya ve ilham kaynakları üzerine: Elektro Hafız ve Derya Yıldırım

Avrupa’da ilk olarak 1970’lerde yaygınlaşan; Anadolu kökenli müzikler ve batıya has orkestraların bir araya geldiği müzik akımı, son yıllarda özellikle Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde yine yaygınlaşıyor. Geçtiğimiz yıl ilk albümünü yayınlayan Köln’de yerleşik Elektro Hafız ve Hamburg çıkışlı Grup Şimşek eşliğinde ilk EP’sini 10 Mart’ta yayınlayacak olan Derya Yıldırım da bu akımın günümüzde dikkat çeken temsilcileri. Elektro Hafız ve Derya Yıldırım’ı kullandıkları enstrümanlar, müzikal geçmişleri ve yaklaşımları üzerine bir sohbet için bir araya getirdik.

DERYA YILDIRIM soruyor, ELEKTRO HAFIZ cevaplıyor

Ne zamandan beri müzik yapıyorsun ve saz çalıyorsun? Neden elektro sazı tercih ediyorsun?

1994 yılından beri aktif olarak müzik yapıyorum. Müziğe elektro gitar çalarak başladım ve 1994 yılında aldığım ilk elektro gitarım hala benimle. Elektro gitarı her zaman normal formların dışında, elektro bağlamaya yakın tonlarla ve stille çalmaya çalıştım. Elektro bağlama, sesiyle en sevdiğim ve beni büyüleyen bir enstrüman diyebilirim. Son on yıldır konserlerin bir bölümünde elektro bağlama kullanmaya başladım. Elektro Hafız ile son üç yıldır tamamen elektro bağlamaya geçtim.

Müzik senin için ne anlama geliyor ve yaptığın müziğin amacı nedir?

Müzik benim için tutku ve kendimi ifade etme biçimidir. Yaptığım müziğim amacı iste tamamen samimi olmasıdır ve bir sınırı ya da şekli olmamasıdır.

Beste yaparken nelerden ilham alıyorsun?

Besteleri yaparken tabii ki dinlediğim her türlü müzikten besleniyorum. Anadolu’daki düğünler, krautrock, funk, arabesk!

Sanatçı isminin anlamı nedir ve nasıl ortaya çıktı?

Sanatçı ismimin hiçbir anlamı yok. Sadece elektro bağlama çaldığımdan dolayı “Elektro”yu başa koydum. Tamamen salladım ve kulağıma hoş geldi.

Röportajın devamını ve Elektro Hafız’ın Derya Yıldırım’a sorduğu soruların yer aldığı sohbetinin tamamını Bant Mag. No:55’ten buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.