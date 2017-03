Eren İleri’nin “Yarış Pilotu ve Gölgesi” isimli fotoğraf sergisi, yarın Mixer’de açılıyor

Avusturyalı plak şirketi Well Gedacht’ın kurucularından olan Eren İleri’nin analog siyah-beyaz fotoğraflarının yer aldığı Yarış Pilotu ve Gölgesi (The Racing Driver and His Double) sergisi, Mixer’de açılıyor.

Eren İleri, yarın itibariyle ziyaretçilerle buluşacak olan sergisinde yer alacak siyah-beyaz fotoğrafları ile insan ve teknoloji arasındaki ilişkiyi sorguluyor. Yarış Pilotu ve Gölgesi (The Racing Driver and His Double) sergisinde yer alan fotoğrafları çekmek için Abu Dabi, Azerbaycan, Avusturya, İtalya ve Belçika’da yer alan Grand Prix Formula 1 Grand Prix yarışlarına fotoğrafçı olarak katılan Eren İleri’nin bir süredir üzerinde çalıştığı sergisi, yarın Mixer’de açılıyor. Sergiyle ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.