Daha önce Sinir Harbi ve Hayvansaray gibi projeleri ve 2015’te de kendi ismini kullanarak yayınladığı ilk albümü Kuyu‘yla karşımıza çıkan Deniz Bolayır, yeni bir grupla karşımızda. Bolayır’ın elektro gitarda, Dağlar İncegöz’ün bas gitarda, Hakan Küçükçelebi’nin davulda ve Hür Kellecioğlu’nun vokallerde yer aldığı punk rock grubu F.Ö.K., ilk teklisi “Erkete”yi klibiyle birlikte yayınladı.

Kayıt ve miksi Ozan Öner imzası taşıyan parçanın klibinin yönetmenliğini Murat Bolayır üstleniyor. Grupla ilgili haberler ve gelişmeler için buraya tıklamanız yeterli. Aşağıdaki bağlantıdan yeni ve bol gürültülü punk rock grubu F.Ö.K.’ün ilk klibini izleyebilirsiniz.