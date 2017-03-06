Geçmişten ilham alıp bugüne bakan sergi: Das Art Project.’ten “Dekadans”

Bir toplum veya yönetimin değer mekanizmalarındaki bozulmayı temalaştıran yeni Das Art Project. sergisi Dekadans, birçok farklı disiplinde üretimlerini yapan sanatçıyı bir araya getirecek. Dekadans, Pera Palas’ta 15-17 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

Çisem Asya Albaş, Oğulcan Haşlaman ve Alper Turan’ın kurucuları ve küratörleri olduğu Das Art Project., ilginç mekanları sergi alanı olarak kullanmayı sürdürüyor. İlk olarak Haydarpaşa Garı’ndaki Oksitosin sergisiyle karşımıza çıkan ekip, Dekadans sergisini de İstanbul’un tarihi binalarından Pera Palas’ta kurguluyor. Performans, heykel, video, yerleştirme ve yağlı boya gibi farklı disiplinlerden çalışmaların yer alacağı Dekadans serigisinde işlerini göreceğimiz sanatçılar, bugüne dek Pera Palas’a konuk olmuş kült isimler ve otelin tarihinden ilham almış. Dekadans‘ta çalışmalarıyla yer alacak sanatçılar da şöyle: Ozan Atalan, Burak Ayazoğlu, Ünal Bostancı, Aycesu Duran, Beril Gülcan, Onur Karaoğlu, Hakan Kırdar, Muhittincan, Öner Taylan Öztürk, Koral Sagular ve Sena

Sergiyle ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Ozan Atalan

Beril Gülcan

Ana Görsel: Koral Sagular