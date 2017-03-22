“Ghost In The Shell” filminden kısa ve aksiyon dolu bir sahne

Rupert Sanders’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Masamune Shirow’un kült manga serisinden sinemaya uyarlanan Ghost In The Shell, 31 Mart’ta gösterime giriyor. Scarlett Johansson, Michael Pitt, Juliette Binoche ve Takeshi Kitano’lu filmden aksiyon dolu bir sahne görücüye çıktı.

Geleceğin Tokyo’sunda geçen Ghost In The Shell‘in sinema uyarlaması, serinin sıkı takipçileri tarafından eleştiriliyor. Zira serinin ana karakteri olan Major’ın filmde Asyalı bir oyuncu tarafından canlandırılmaması, filmin yapımcılarının başını fazlasıyla ağrıttı.

Şimdiye dek birçok heyecan verici fragman yayınlanan Ghost In The Shell, bugüne dek manga ve anime uyarlamalarında gördüğümüz fantastik dünyayı başarılı bir şekilde sinemaya taşıyacak gibi gözüküyor. Müzikleri de Clint Mansell imzası taşıyan filmden yayınlanan yaklaşık bir dakikalık sahnede su üzerinde gerçekleşen bir dövüşe tanıklık ediyoruz.