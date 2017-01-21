Ghostly International etiketiyle yayınlanacak yeni Moiré albümünden ilk single

Londralı elektronik müzik prodüktörü Moiré, No Future ismini taşıyan ikinci uzunçalarını Ghostly International etiketiyle önümüzdeki ay yayınlıyor. Söz konusu albümden “Jupiter” ismini taşıyan ilk single, izlemesi pek de kolay olmayan klibiyle birlikte yayınlandı.

2014 yılında Ninja Tune ve Werk Discs ortaklığıyla yayınladığı ilk albümü Shelter‘la radarımıza giren Moiré, bir süredir kurucusu olduğu Neversleep isimli elektronik müzik kolektifiyle de çalışmalara imza atıyor. İngiliz prodüktörün yeni albümünde MC DRS ve James Massiah, çeşitli şarkılara konuk oluyor.

Albümün ilk single’ı klibi eşliğinde aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.