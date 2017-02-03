“Gotham Cribs”: The LEGO Batman’den “MTV Cribs” usulü bir ev gezmesi

Chris McKay’in yönetmenliğini üstlendiği animasyon film The LEGO Batman Movie, 10 Şubat’ta gösterime giriyor. Filmden yayınlanan son tanıtım klibinde, MTV’nin ünlü programlarından Cribs‘te olduğu gibi, Batman izleyicilere evini gezdiriyor.

Will Arnett’ın Batman’i seslendirdiği filmin seslendirme kadrosunda Michael Cera, Zach Galifianakis, Ralph Fiennes ve Rosario Dawson gibi isimler bulunuyor. Batman’in gerçek kimliğiyle ilgili birtakım açıklamalar yapmasının da (!) gerektiği Gotham Cribs videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.