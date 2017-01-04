Gülşah Erol’dan gün aşırı güncellenen albüm: “1984”

Birçok farklı disiplin ve yaklaşımda üretimlerini sürdüren besteci ve müzisyen Gülşah Erol, Abstra ve Birds Ensemble projelerinin ardından 2016’nın sonlarında ilginç bir albümle karşımıza çıktı. 1984 ismini taşıyan albüm, gün aşırı eklenen parçalarla genişleyerek son halini alacak.

Özellikle yerli bağımsız müzik sahnesinde özgür doğaçlama alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Gülşah Erol, Ahmet Kenan Bilgiç’in Sarmaşık filmi için hazırladığı parçalarda çellosuyla yer almıştı. Ücretsiz olarak Bandcamp üzerinden yayınlanan albümde şu ana kadar dinlemeye açılan dört parçada ambient, rock ve elektroakustik yaklaşımları hissetmek mümkün.