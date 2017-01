Huzurlarınızda 6. Pembe Hayat Kuirfest programı seçkisi

Geçtiğimiz hafta Ankara’daki gösterimleri tamamlanan 6.Pembe Hayat Kuirfest’in sıradaki gösterimleri, yarından itibaren İstanbul’da çeşitli mekanlarda ücretsiz olarak gerçekleşecek. Festival kapsamında gösterilecek yapımlar arasından yaptığımız özel seçki karşınızda.

Bu sene altıncısı düzenlenen Pembe Hayat Kuirfest, kuir kültürünün yayılması ve herkesi bir araya getirme düşüncesiyle ücretsiz olarak gerçekleşiyor. 26-27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek gösterimler Pera Müzesi, Fransız Kültür Merkezi ve Feminist Mekân’da izleyiciler ile buluşacak. Buraya tıklayarak her türlü detayına ulaşabileceğiniz 6. Pembe Hayat Kuirfest’te özel bölümler, belgeseller, diziler ve dahasından derlediğimiz bir seçkiyi de aşağıda görebilirsiniz.

Gökkuşağının Altında Bölümü

Festivalin her yıl kendine has seçkisi ile dikkat çeken bölümlerinden olan Gökkuşağının Altında seçkisinde, kaçırmamanız gereken yapımlardan biri Sundance Film Festivali’de Seyirci Ödülü’ne layık görülen ve sosyal medyanın yaratıcı kullanımıyla kendine has bir mizah ile dikkat çeken Kerem Sanga imzalı Sevdiğim İlk Kadın oluyor.

Bu bölümde izleyebileceğiniz diğer filmler:

Arianna – 2015

Asla Yalnız Olmayacaksın (Nunca vas a estar solo) – 2016

Kuir Belgeseller Bölümü

Pembe Hayat Kuirfest’in en ilgi gören bölümlerinden olan Kuir Belgeseller, her sene kendine has seçkisi ile dikkat çekiyor. Bu sene mutlaka izlemeniz gereken belgesellerin başında ise ünlü bir yazarın 13 yıllık eşini bir kıskançlık krizi esnasında öldürmesini konu alan, Selanik ve Oslo/Fusion’da gerçekleşen film festivallerinden ödülle dönen Ne Yaptı? (What He Did?) geliyor.

Bu bölümde izleyebileceğiniz diğer belgeseller:

Delikanlının Hası (Real Boy) – 2017

#BKKY – 2016

Şimdi Kim Sevecek Beni? (Mi Yohav Otti Akhshav?) – 2016

Baldwin’in İzinde Bölümü

Özellikle ırkçılık ve insan hakları ile cinsellik ve kimlik konuları üzerinde yazdığı yazılar ve verdiği mücadeleler ile tanınan aktivist ve yazar James Baldwin için hazırlanan özel bölümde, Baldwin’in kendisinin de yer aldığı çeşitli yapımlar yer alıyor. Bu bölümde mutlaka izlemeniz gereken yapım ise geçen sene hayatını kaybeden fotoğrafçı Sedat Pakay’ın Baldwin’in İstanbul’daki günlerini konu alan 1973 yapımı filmi Başka Bir Yerden: James Baldwin (James Baldwin: From Another Place).

Bu bölümde izleyebileceğiniz diğer filmler:

Kırık Beyaz Laleler (Off-White Tulips) – 2013

Baldwin’in Zencisi (Baldwin’s Nigger) – 1968



qÜLT Bölümü

İki kült filmin yenilenmiş kopyalarının yer aldığı qÜLT bölümünde izleyebileceğiniz filmlerden biri 1967 yapımı Jason’ın Portresi (Portrait of Jason) oluyor. Yeni kopyası izlenebilecek bir diğer film ise 1996 yapımı Karpuz Kadın (Watermelon Woman) olacak.

Kuir Diziler Bölümü

Festivalin belki de en heyecan verici seçkilerinin yer aldığı Kuir Diziler bölümünde, artık internet dizilerinde de özgürce ifade edilen ve yer verilen LGBTİ karakterlerine yoğunlaşan iki yapım yer alıyor. Çeşitli yaşlardan lezbiyen, biseksüel, heteroseksüel altı arkadaşın hayatına odaklanan 2014 yapımı Kadın/Kadına (Feminin/Feminin) ve yıllardır görmediği erkek kardeşini bulmak için yollara düşen ve bu zaman içinde kendini keşfeden bir karaktere yoğunlaşan 2016 yapımı Yuva (The Nest).

Festivalde ayrıca, Glasgow merkezli Glitch Kuir Film Festivali’nin 6. Pembe Hayat KuirFest için hazırladığı Belleğin Azmi seçkisi, ırkçılık ve mücadeleye odaklanıyor. İstanbul’da yarından itibaren gerçekleşecek olan gösterimlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.