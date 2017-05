Huzurlarınızda Sia’nın “Wonder Woman” şarkısı: “To Be Human”

Avustralyalı müzisyen Sia’nın 2 Haziran’da vizyona girecek Wonder Woman filmi için kaydettiği To Be Human şarkısı dinlemeye açıldı.

Sia’ya İngiltere’nın R&B sahnesinin son dönemde dikkat çeken isimlerinden biri olan Labrinth’in eşlik ettiği şarkı, filmin jeneriklerinde çalacak. Daha önce The Great Gatsby, Lion ve Pitch Perfect gibi filmlerde şakrılarını duyduğumuz Sia, Wonder Woman soundtrack albümünde yer alacak “To Be Human”la da epeyce ses getirecek gibi duruyor.

Daha önce Veep, The Crown ve The Prisoner gibi televizyon yapımları ve Hacksaw Ridge, Tarzan gibi büyük bütçeli filmler için yaptığı müziklerle tanınan Rupert Gregson-Williams tarafından bestelenen Wonder Woman müziklerinden “Angel in the Wing” ismini taşıyan bir parça daha paylaşıldı.

Başrollerinde Gal Gadot ve Chris Pine’ı izleyeceğimiz Wonder Woman‘ın fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.