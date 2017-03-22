Huzurlarınızda yeni Chuck Berry şarkısı: “Big Boys”

Chuck Berry’nin yaklaşık kırk yıllık aranın ardından kaydettiği yeni albümünden ilk şarkı paylaşıldı.

Söz konusu albümle ilgili kısa bir süre önce açıklama yapan ve albümden ilk şarkıyı çok yakın bir zamanda dinleyeceğimizi söyleyen Berry ailesi, elini gerçekten hızlı tuttu. 16 Haziran’da Dualtone etiketiyle yayınlanacak olan Chuck isimli albümün bazı detayları da paylaşıldı. 90 yaşında hayatını kaybeden efsanenin yeni albümü, on parçadan oluşuyor. Albümün şüphesiz ki ismiyle en büyük merak uyandıran şarkılarının arasında “Lady B. Goode” ön plana çıksa da şimdilik Chuck albümünden dinleyebileceğimiz tek şarkı “Big Boys”.

Albümün ön siparişi için buraya tıklamanız yeterli.