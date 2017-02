Huzurlarınızda yeni The Magnetic Fields klibi

Amerikalı müzisyen Stephen Merritt’in projesi The Magnetic Fields, hayatının her yılı için bir şarkıya yer verdiği tam 50 şarkılık otobiyografik albüm 50 Song Memoir ile geri dönüyor. Söz konusu albümden “”81 How to Play the Synthesizer” isimli parça için çekilen klip yayınlandı.

José Zayas’ın söz konusu albümün turnesi için hazırladığı görsellerden yola çıkarak klibe dönüştürülen video da vintage synthesizer’lar ve synthesizer öğrenme kitapları ve kılavuzlarından sayfalar bir araya geliyor. Merritt’in “Bundan sonra bu kadar içten şarkılar yazabileceğimi tahmin etmiyorum” sözleriyle dinleyicilerini büyük bir heyecana sürüklediği yeni albümü 50 Song Memoir, 10 Mart’ta yayınlanıyor.

Albümün ilk klibi “’81 How to Play the Synthesizer” aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.