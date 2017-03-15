HVOB, Winston Marshall eşliğinde kaydettiği albümünden bir şarkı daha yayınladı

24-25 Mart’ta gerçekleşecek olan Sónar İstanbul’un konukları arasında bulunan HVOB, yeni albümü Silk‘i de festivalin ilk günü yayınlayacak. İkilinin Mumford & Sons üyesi Winston Marshall’la birlikte hazırladığı yeni albümünden “Deus” ismini taşıyan bir şarkı dinlemeye açıldı.

Albümün “The Blame Game” adını taşıyan ilk single’ı geçtiğimiz ay yayınlanmıştı. HVOB’un önceki albümlerinden alıştığımız karanlık ve farklı etkileşimlerden izler taşıyan tınısını koruduğu “Deus” isimli yeni parçasını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.