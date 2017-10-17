İngiliz plak şirketi Emotional Response, yarın akşam Arkaoda’ya konuk oluyor

Arkaoda’nın bu yaz başlattığı ve birçok plak şirketini çeşitli sanatçılarıyla birlikte ağırladığı geceler devam ediyor. Yarın akşam Emotional Response’u konuk edecek olan Arkaoda’da plak şirketinin kurucusu Chuggy, Harmonious Thelonious ve İpek Görgün olacak.

Deform Müzik ve zattirizat’ın ortaklaşa gerçekleştirdikleri plak şirketi gecelerinde Claremont 56, Music From Memory ve Antinote’i ağırlayan Arkaoda, sıradaki gecesinde İngiliz plak şirketi Emotional Response’u ağırlayacak. Emotional Response kurucusu Chuggy’nin DJ setini dinleyebileceğiniz gecede, aynı plak şirketinden Afrika tonları ve Amerikan minimal müziği esinlenmeleriyle üretimler yapan Harmonious Thelonious’un canlı performansını da izleyebileceksiniz. Gecenin açılışı ise yine İpek Görgün’ün canlı performansıyla olacak. Etkinlikle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

21:00 İpek Görgün (Live)

22:00 Harmonious Thelonious (Live)

23:00 Chuggy (DJ Set)