Karşınızda yeni Jakuzi klibi: “İstediğin Gibi Kullan”

Geçtiğimiz ay City Slang’den yayınladıkları plaklarını dört yeni şarkı ile paylaşan Jakuzi, “İstediğin Gibi Kullan” parçalarına hazırladıkları klipleri ile karşımızda.

Domuz Records’dan yayınlanan 7 şarkılık ilk Jakuzi albümü Fantezi Müzik, geçen ay City Slang’den ilk kez plak formatında ve dört yeni şarkının daha eklenmiş haliyle yayınlamıştı. Sizlerle daha önce de paylaştığımız gibi albümün genişletilmiş halinde yer alan yeni kayıtlardan “İstediğin Gibi Kullan”, aynı zamanda grubun albüm kapağı fotoğrafını da çeken Berk Çakmaçı’nın yönetmenliğini yaptığı fantastik klibiyle karşımızda. Jakuzi’nin yakın zamandaki konserleri ve dahası için burayı takip edebilirsiniz.