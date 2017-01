Ken Burns belgeseli “The Vietnam War”un müzikleri Trent Reznor ve Atticus Ross’tan

10 bölümden oluşacak yeni Ken Burns belgeseli The Vietnam War‘un müzikleri Oscar ödüllü ikili Trent Reznor ve Atticus Ross imzası taşıyacak. Toplamda 18 saat sürecek olan belgeselden ilk görüntüler de yayınlandı.

Özellikle Gone Girl ve The Social Network gibi David Fincher filmlerine yaptıkları müziklerle dikkatleri üzerlerine çeken Trent Reznor ve Atticus Ross, üretimlerine hızla devam ediyor. Ross’un Nine Inch Nails kadrosuna da katılmasının ardından birçok film ve belgesel için besteler yapmaya devam eden ikili, son olarak Peter Berg filmi Patriots Day ve Leonardo DiCaprio’nun da yapımcıları arasında bulunduğu Before The Flood belgeselinde müzikleriyle karşımıza çıkmıştı.

Geçtiğimiz yıl iki bölümden oluşan ve 1972 yılında hayatını kaybeden beyzbol oyuncusu Jackie Robinson’ı konu eden bir belgesel yayınlayan Ken Burns, sonrasında da Artemis Joukowsky eşliğinde Defying the Nazis: The Sharps’ War belgeselini çekmişti. Burns’ün yeni belgeseli hakkında bir röportaj veren Trent Reznor, bu projede yer almanın kendileri açısından ilginç bir deneyim olduğuna değiniyor. Amerikalı müzisyen, Vietnam Savaşı’nı konu eden belgeselde telsiz konuşmaları, havan topları ve helikopterler gibi ses kaynaklarını beraberinde getirdiğini ve ikilinin de bu sesleri kimi zaman ritmik anlamda yol gösterici olarak kullandığını anlatıyor.

PBS’te önümüzdeki sonbaharda yayınlanacak 10 bölümlük belgesel serisinden yayınlanan ilk klip aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.