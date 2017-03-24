Kendrick Lamar’dan yeni şarkı: “The Heart Part 4”

Grammy ödüllü müzisyen Kendrick Lamar, 2016 yılında yayınlanan untitled unmastered isimli derleme albümünden sonra ilk kez yeni bir şarkı yayınladı.

“The Heart Part 4” isimli yeni Kendrick Lamar şarkısı, müzisyenin yeni albümünün yolda olduğunun da müjdecisi. Son yılların en çok konuşulan albümlerinden biri olan To Pimp A Butterfly‘ın ardından söz konusu albümde yer vermediği şarkıları servis eden Lamar, yeni şarkısının sonunda 7 Nisan tarihini işaret ediyor. Görünen o ki, untitled unmastered derlemesinde olduğu gibi, yine hızlı bir şekilde karşımıza çıkacak bir Kendrick Lamar albümü yolda.

An itibariyle “The Heart Part 4” isimli yeni Kendrick Lamar şarkısına iTunes üzerinden ulaşabilirsiniz.