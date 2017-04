Lucasfilm, yeni “Star Wars” spin-off’larını belirlemek üzere

Özellikle geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk Star Wars spin-off filmi The Rogue One‘ın yakaladığı başarının ardından söz konusu evrenden farklı hikayeleri anlatmak konusunda kararlı olan Lucasfilm, 2020 yılında yayınlanacak üçüncü Star Wars spin-off’unun hangi karaktere odaklanacağını önümüzdeki haftalarda duyuracak.

Bu sene The Last Jedi isimli sekizinci Star Wars filmi ve önümüzdeki yıl da spin-off Han Solo filmini yayınlayacak olan Lucasfilm’in başkanı Kathleen Kennedy, şirketin gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde Colin Trevorrow’un yöneteceği dokuzuncu Star Wars filminin ilk senaryo taslağının okuması için buluşacaklarını söyleyen Kennedy, spin-off filmler için de karar verme aşamasında olduklarını açıkladı. The Rogue One’la başlayan spin-off Star Wars filmleri, ilk planda üç ayrı film olarak kurgulanmıştı. Fakat söz konusu filmin gördüğü ilgi ve yakaladığı gişe başarısı, Lucasfilm ekibini daha farklı hikayeleri filmleştirmek adına motive etmiş gibi görünüyor.

“40 yıllık serüvenin sonunda, izleyiciler ve hayranlar Star Wars evrenine dair çok fazla bilgi ve teoriye sahip” diyen Kennedy, ekip olarak ortaya atılan bütün fikirleri dinlemeye ve okumaya çalıştıklarının altını çizdi. Star Wars‘un Lucasfilm’den daha çok insanlara ait olduğunu dile getiren Kathleen Kennedy, 2020 yılında vizyona girecek spin-off filmin ne olacağını da önümüzdeki haftalarda açıklayacaklarını dile getirdi.

Söz konusu film için iki farklı olasılık, epeydir Star Wars tutkunlarının gündemini meşgul ediyor. Birçok kaynağa göre izleyeceğimiz üçüncü Star Wars spin-off’u Boba Fett karakterinin kendi hikayesini anlatacak. Özellikle Ewan McGregor’un kısa aralıklarla Obi-Wan Kenobi filmi hakkında istekli olduğunu dile getirmesiyle, söz konusu karakterin spin-off filmini izleyeceğimiz iddiaları da fazlasıyla güçlendiriyor.