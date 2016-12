Mac DeMarco’nun yeni albüm kayıtları tamamlandı

Son olarak 2015’te Another One ve Some Other Ones isimli iki mini albüm yayınlayan Kanadalı müzisyen Mac DeMarco, üçüncü uzunçalarının kayıtlarını tamamladığını Instagram hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.

2012 yılında 2, 2014’te de Salad Days isimli albümlerini servis eden Mac DeMarco, son yıllarda özellikle eğlenceli canlı performansları ve kendine has mizahı parçalarında ustaca kullanmasıyla adından söz ettiriyordu. DeMarco’nun Instagram hesabından dün paylaştığı video, albüm kayıtları ve miksinin tamamlandığına işaret ediyor. Kanadalı müzisyenin kayıtların bitmiş olması şerefine şampanya patlattığı kısa videoda, yeni albümden bir şarkının kısa bir bölümü de duyuluyor.