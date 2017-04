Macaulay Culkin’in Kurt Cobain’i canlandırdığı Father John Misty klibi huzurlarınızda

Kurt Cobain, Garfield‘ın sahibi Jon ve Bill Clinton’ı garip bir şekilde bir araya getirebilen yeni Father John Misty klibi “Total Entertainment Forever” görücüye çıktı.

Müziğinin yanı sıra kendine has mizah anlayışı ve ilginç klipleriyle tanınan Father John Misty’nin Pure Comedy ismini taşıyan albümünde yer alan “Total Entertainment Forever” klibinin yönetmenliğini Adam Green, Thomas Bayne, Toby Goodshank ve Macaulay Culkin’den oluşan Four Gods and a Baby ekibi üstleniyor. Macaulay Culkin, klipte karşımıza Kurt Cobain olarak çıkıyor.

Son dönemde yayınlanmış en garip müzik kliplerinden biri olan “Total Entertainment Forever”, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.