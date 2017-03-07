Margot Robbie, “Robin Hood” spin-off filmi “Marian”da başrolde

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Robin Hood‘dan ilham alan birkaç film peşi sıra vizyona giriyor. Başrolünde Margot Robbie’yi izleyeceğimiz Marian ise, filme ismini veren karakterin Robin Hood’un ölümünün ardından atıldığı maceraları konu edecek.

2011 yılında yayınlanan ve birçok festivalden ödüllerle ayrılan Focus isimli kısa filmin yaratıcılarından Pete Barry’nin senaryosunu yazacağı Marian‘ın yapımcılığını da Donald De Line ve Amy Pascal üstlenecek. Filmde Marian karakterini, Robin Hood’un yaptıklarını devam ettirmek adına yeni maceralara atılırken göreceğiz. Henüz yönetmeni belli olmayan filmde Robin Hood hikayelerinde karşımıza çıkan birçok karakteri şimdiye dek görmediğimiz bir tasvirle göreceğiz.

Sony ve Lionsgate ortaklığıyla 2018 yılının mart ayında vizyona girecek olan Robin Hood: Origins filminin çekimleri an itibariyle devam ediyor. Filmin Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrindeki çekimlerinden ilk görüntüler geçtiğimiz günlerde internette yerini almıştı.

Geçtiğimiz yıl Suicide Squad filminde canlandırdığı Harley Quinn karakteriyle gündemde olan Margot Robbie, söz konusu karakteri DC Comics evreninin kadın kahramanlarını bir araya getiren Gotham City Sirens‘ta da canlandıracak. David Ayer tarafından çekilecek olan film, Paul Dini’nin aynı isimli çizgi romanından sinemaya uyarlanıyor.