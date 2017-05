Mark Kozelek’ten Parquet Courts üyesi Sean Yeaton ile sürpriz albüm: “Yellow Kitchen”

Bu sene içinde yayınladığı dördüncü albüme imza atacak olan Mark Kozelek, yeni iş birliğini Amerikalı topluluk Parquet Courts basçısı Sean Yeaton ile yaptı.

Bu senenin başında yayınlanan Sun Kil Moon albümü Common as Light and Love Are Red Valleys of Blood’ın ardından kült topluluk Jesu ile birlikte 30 Seconds to the Decline of Planet Earth’ü yayınlayan Mark Kozelek’in grubu 2017’ye hızlı bir giriş yapmıştı. Bu kez solo olarak yer aldığı albüm Yellow Kitchen ile karşımızda olmaya hazırlanan Kozelek, Parquet Courts basçısı Sean Yeaton ile birlikte kaydettiği albümünü kendi plak şirketi Caldo Verde Records’tan 4 Temmuz’da yayınlayacak.