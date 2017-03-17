Martin Rev’den yeni bir solo albüm geliyor: “Demolition 9”

Efsanevi grup Suicide’ın iki üyesinden biri olan Martin Rev, yeni bir solo albüm yayınlıyor. Demolition 9 ismini taşıyan albüm, Amerikalı müziyenin sekiz yıllık aranın ardından yayınladığı ilk kayıt olacak.

Daha önce Suicide’la da çalışmış olan ünlü prodüktör Craig Leon’un Atlas Réalisations isimli plak şirketinden yayınlanacak olan Demolition 9, en uzunu üç dakika olan tam otuz dört şarkıdan oluşuyor. Albümden “Now” ve “In Our Name” adını taşıyan iki şarkı dinlemeye açıldı.

Demolition 9 albümünün kapak tasarımını da aşağıda görebilirsiniz.

Fotoğraf: Ebru Yıldız