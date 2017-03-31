Nefis atmosfer ve harika müzik: Epic Fair’i organizatörleri anlatıyor

Pübliko ve Apeiron Collective ortaklığıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen Epic Fair, 8 Nisan’da İzmir’deki Kübana Gazinosu’nda gerçekleşecek. BaBa ZuLa, kim ki o, Jakuzi, Islandman, Palmiyeler ve daha nice ismin sahne alacağı festivali organizasyon ekibinden dinliyoruz.

İkinci Epic Fair festivalinin programını hazırlarken neleri göz önünde bulundurdunuz? Bu harika lineup nasıl bir araya geldi?

Epic Fair, bir ihtiyaçtan dolayı çıktı, İzmir yaratıcı insan nüfusuna sahip fakat bu insanları elinde tutamıyor. Son yıllarda bir cazibe merkezi olarak lanse edilmesine rağmen sosyal hayat o kadar da iç açıcı değil. Örneğin bağımsız müzik gruplarının sahne alabileceği mekan hemen hemen hiç yok, 2016’da gerçekleşen ilk etkinlik, bu grupları sahne aldıramıyorsak bir festivalle bu açığı kapatma fikriyle ortaya çıktı. Dolayısıyla yerli sahnenin şehre uğramamış isimleri yılda bir kere de olsa dinleyicisiyle buluşuyor.

Epic Fair 2017’de lineup hazırlanırken grupların tarihini denk getirmek en zorlayıcı kısımlardan biriydi. İklim avantajıyla açık havada gerçekleşen ilk festival Epic Fair. Etkinliğin gerçekleştiği Kültürpark, şehrin ortasında bir tropik cennet, Kübana Gazinosu ise 70’li yıllardan 90’lara kadar ülkenin en önemli gazinolarından biri olarak hizmet vermiş. Grupları ikna ederken şehir, Kültürpark ve gazino vurgusunu hep yaptık.

Festivalin geçtiğimiz yıl damaklarda bıraktığı tat hala taze. Bu yıl bizi Epic Fair’de ne gibi yenilikler bekliyor?

Festival deneyimi kısıtlı bir şehirde yapılıyor Epic Fair, geçtiğimiz yıl ağırlıklı olarak bağımsız müzik dinleyicisi bizimle oldu. Ancak o gün ortaya çıkan atmosfer, festivalde paylaşılan fotoğraflar ve videolar algıyı başka bir yere taşıdı. Epic Fair benzer müzik seçkisi ile devam etse de şehirdeki algısı değişiyor. Biz de iletişimimizi bunun üzerine kurduk bu sene. Bu müziği dinleyecek daha çok kitle var ve harika bir atmosfer ile birleşirse neden olmasın diye düşünüyoruz. Festivalde bu sene daha fazla canlı performansa yer veriyoruz.

Festivali gün içinde iki ayrı programa ayırmak fikri ortaya nasıl çıktı? Bunun ne gibi avantajları olduğunu düşünüyorsunuz?

Matine ve Suare fikri etkinlik mekanının eski bir gazino olmasından kaynaklı. Geçmişte İzmir Fuarı ve gazinoların popüler olduğu dönemlerde pahalı program yapan gazinoların yanı sıra gelen sanatçıları herkesin dinleyeceği makul fiyatlarla çıkaran gazinolar vardı, bu gazinolar gündüz matinesi yaparak sanatçıyı hayranlarıyla buluşturuyordu. Biraz bu geleneğin devamı olsun istedik.

Epic Fair’i özel kılan unsurlar arasında İzmir ve Kübana Gazinosu gibi harikanın ev sahipliği yapıyor olması da öne çıkıyor. Festivali önümüzdeki yıllarda farklı şehirlere taşımak gibi bir motivasyonunuz var mı? Şu ana kadar İzmir halkının festivale ilgisi nasıl?

İlk Epic Fair’de müthiş bir enerji vardı, sizin de söylediğiniz gibi Kültürpark ve Kübana Gazinosu o kadar müthiş mekanlar ki insanlar zaten atmosferden etrafa gülücükler saçarak dolaşıyor etrafta. Bu yıl da ilgi büyüyerek devam ediyor, biz de ekip olarak festival organizasyonunu deneyimliyoruz, üstüne koyarak gideceğimiz ve şehre malolacak bir festivale dönüşmesi en büyük hayalimiz. Çıkış noktamız yaşadığımız şehirde kendimize alanlar yaratmak ilk önce kendi kapımızın önünü süpürelim diyoruz başka şehirler için henüz erken yani.

Festival sonrasında ne gibi planlarınız var? Yakında başka etkinlikler var mı?

Kendimize alan yaratmaktan bahsediyoruz ya, Epic Fair dışında 13 Mayıs’ta yine Kübana Gazinosu’nda Publik Park isimli bir başka butik festivale hazırlanıyoruz. Publik Park’ın içeriğinde müzik, tasarım ve gastronomi başrollerde. Müzikal içeriği Epic Fair’e göre daha elektronik ve pop olarak tanımlayabiliriz. Bunun dışında yeme içme stantları ve tasarım ürünlerinin iç içe olduğu bir pazar.

İzmir’in gevrekten, boyozdan, midyeden daha fazlası olduğunu biliyoruz, bize göre İzmir ülkenin kültür ve sanat merkezi olabilecek potansiyele sahip, biz de bunun gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.