Nicolas Horvath, Philip Glass’ın 80. yaşına özel bir performansla Akbank Sanat’ta

Müzik tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Philip Glass’ın 80. yaşı, yıl boyunca dünya genelinde gerçekleşecek etkinliklerle kutlanıyor. 26 Nisan akşamı Akbank Sanat sahnesinde dinleyicilerle buluşacak olan piyanist Nicolas Horvath, tamamı Philip Glass eserlerinden oluşan özel bir konser verecek.

Daha önce Glass’ın tüm piyano eserlerini yeniden yorumladığı Glassworlds isimli bir albüm serisi yayınlayan Horvath, ekim ayında Paris Filarmonie’de tam on iki saat süren özel bir resital sahnelemiş ve Philip Glass’ın bütün piyano eserlerini sahnede seslendirmişti. Birçok farklı disiplinden sanatçılarla da çalışmalarını sürdüren Horvath, Monte Carlo Filarmoni Orkestrası ve Palm Beach Senfoni Orkestrası’nın da aralarında bulunduğu birçok orkestraya solistlik yaptı.

Konserin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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